Ее сделали в виде гитары, а также дополнили изображениями животных, птиц, листьев и кошек.

Организаторы фестиваля «Летов. Омск», прошедшего в городе осенью 2024 года, завершают работу над проектом по установке памятной доски на доме, где жил музыкант Егор Летов. Лидеру группы «Гражданская оборона» исполнилось 60 лет, и почитатели его таланта решили сохранить память о нем.

Из-за того что доска выполнена не в типичной манере – в виде гитары и дополнена изображениями животных, птиц, листьев и кошек, процесс ее согласования занял много времени.

– В Омске есть правила благоустройства, которые мы соблюли. Однако нам также было предложено обсудить этот вопрос на Архитектурном совете города. На совете нам сделали замечание, был составлен протокол встречи, – рассказал директор Омского музея просвещения Игорь Скандаков, слова которого приводит портал «Омск Здесь». – В целом проект был согласован на топонимической комиссии, доска красивая, жители согласны с ее установкой, все требования выполнены, благотворитель оплатил все расходы. Теперь нам нужно вынести вопрос на городской Совет, который примет окончательное решение о возможности установки доски. Сейчас меценат завершает отчетный период на основной работе, и он полон решимости довести дело до конца в ближайшее время.

На завтрашнем заседании Омского горсовета вопрос с памятной доской Егору Летову рассматривать не будут.