Жилье располагается в высотке на берегу реки Омь.

В центре Омска продают пятикомнатную квартиру за 27,6 млн рублей. Она располагается на 11-м этаже высотного дома на улице Госпитальной, 19а, рядом с Фрунзенским мостом. Дом стоит на берегу Оми, и из окон квартиры открываются отличные виды на реку.

Жилье имеет площадь 195 кв. м, при этом ремонт в квартире не завершен, а мебель отсутствует.

– Еcть готoвый дизайн-прoeкт. В квартиpе выпoлнeнa чиcтoвая отделка, электрика, разводка сантехники. Независимое от дома отопление и бойлер для горячей воды. Также установлен бункер-накопитель для воды на 1000 литров, – говорится в объявлении на сайте Avito.

Квартиру выставили на продажу чуть более недели назад.