Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

За год сумма выросла почти на тысячу рублей.

Средний размер так называемого займа до зарплаты в России в декабре 2024 года составлял 10,41 тыс. рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года размер займа вырос на 8,4 %. Тогда он составлял 9,56 тысячи.

Самые большие микрокредиты «до зарплаты» берут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Московской и Нижегородской областей.

·Экономика/Бизнес

За год сумма выросла почти на тысячу рублей.

Средний размер так называемого займа до зарплаты в России в декабре 2024 года составлял 10,41 тыс. рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года размер займа вырос на 8,4 %. Тогда он составлял 9,56 тысячи.

Самые большие микрокредиты «до зарплаты» берут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Московской и Нижегородской областей.