Омск-Информ
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·Спорт

Инцидент произошел в конце прошлой недели.
Тренер омской спортивной школы олимпийского резерва № 35 Ирина Миленина пнула воспитанницу-фигуристку на соревнованиях в Красноярске, который проходил 24–26 января. Видеозапись опубликовал телеканал «ТВК».
В департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта Омска уже заявили, что проведут проверку. Тем временем дисциплинарная комиссия спортивной школы вынесла тренеру выговор.
Отметим, что Миленина не только тренр, но и действующий судья соревнований по фигурному катанию. В 2023 году родители спортсменов уже жаловались на нее, сообщая, что она толкает детей, причиняя им травмы.
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·Спорт

Инцидент произошел в конце прошлой недели.
Тренер омской спортивной школы олимпийского резерва № 35 Ирина Миленина пнула воспитанницу-фигуристку на соревнованиях в Красноярске, который проходил 24–26 января. Видеозапись опубликовал телеканал «ТВК».
В департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта Омска уже заявили, что проведут проверку. Тем временем дисциплинарная комиссия спортивной школы вынесла тренеру выговор.
Отметим, что Миленина не только тренр, но и действующий судья соревнований по фигурному катанию. В 2023 году родители спортсменов уже жаловались на нее, сообщая, что она толкает детей, причиняя им травмы.
1175