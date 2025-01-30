Жители Омской области купили в три раза больше гаджетов с ИИ, чем в 2023 году.

Россияне в прошедшем году проявили повышенный интерес к нестандартным смартфонам и их новым функциям. Так, продажи гибких устройств выросли более чем на 107 %, а гаджеты с возможностями искусственного интеллекта стали приобретать в 1,8 раза чаще, чем годом ранее.

Сибиряки поддержали федеральный тренд и в прошлом году стали покупать современные складные смартфоны. Вместе с тем устройств с ИИ в Сибири было куплено на 116 % больше. Об этом свидетельствуют данные объединенной розничной сети МегаФона и Yota.

Рынок смартфонов в 2024-м привнес ряд тенденций, которые могут лечь в основу покупательского спроса в новом году. При этом некоторые тренды оставались прежними: к примеру, продолжился рост китайских брендов.

Как следует из статистики продаж объединенной розничной сети МегаФона и Yota, наибольшую долю в продажах в натуральном выражении заняли китайские производители Xiaomi и Realme – 26 и 20 % соответственно. Третью строчку занимает еще один китайский бренд Tecno с 15 %. В денежном выражении лидерство традиционно удерживает Apple с 21 %, за ним идут Xiaomi (18 %) и Samsung (14 %).

Одной из самых обсуждаемых функций в смартфонах в 2024 году стал искусственный интеллект. За год были презентованы новые гаджеты и обновления операционных систем, поддерживающие функции ИИ – например, краткое резюме писем в почте или сообщений в мессенджерах, поиск фото в галерее по текстовому описанию, редактор стиля и объема текстов, удаление ненужных объектов с фотографий и т. д.

Как следствие, россияне начали активнее следить за возможностями таких смартфонов. В Омской области в 2024 году приобрели в три раза больше устройств с ИИ и потратили на них в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наиболее популярны у омичей модели смартфонов Apple.

– Мы наблюдаем за изменением ландшафта рынка смартфонов, – рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов. – Производители мобильных устройств в последние годы постоянно улучшали существующие характеристики своих моделей, предлагая клиентам самые передовые камеры, аккумуляторы, корпусы и т. д. И сегодня потребитель ищет не столько нового гаджета с большей производительностью и лучшей камерой, сколько новых, нестандартных функций и конфигураций. Гибкие гаджеты и возможности искусственного интеллекта как раз отвечают этой потребности.

Начало этого года продолжилось выходом смартфонов с усовершенствованными возможностями искусственного интеллекта. Неделю назад была презентована линейка Samsung Galaxy S25, и первые 7 дней предзаказов показали не меньший интерес аудитории, чем к прошлогоднему выпуску Samsung Galaxy S24.

При этом самой популярной моделью стала Galaxy S25 Ultra – на нее уже приходится более половины предзаказов. Годом ранее Galaxy S24 Ultra также являлась самой ходовой среди новинок от Samsung.

Еще один сегмент, который набирал популярность на протяжении всего 2024 года, – складные и раскладные смартфоны. Это относительно новый для российской аудитории гаджет, однако с ростом предложения вырос и интерес потребителя.

В 2024 году в объединенной розничной сети МегаФона и Yota продажи гибких смартфонов и в штуках, и в деньгах выросли в 2 раза в сравнении с показателями 2023 года, а их доля среди всех проданных в прошлом году смартфонов выросла в 3 раза.

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