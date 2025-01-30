Депутат Госдумы Олег Смолин обратился с просьбой предусмотреть модернизацию предприятий.

Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал, как встретился с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. По согласованию с губернатором Омской области Виталием Хоценко парламентарий передал два письма, одно из которых связано с перспективами перевода на газ ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, работающих на экибастузском угле. Однако глава ведомства предложил альтернативу – установить современные фильтры на угольных электростанциях.

– Сергей Цивилев видит ближайшую перспективу решения вопроса в том, чтоб в Омске установить современные фильтры на угольных электростанциях, которые должны исключить 98 % твердых выбросов, – передал Смолин слова главы Минэнерго. – По мнению министра, это позволило бы решить многие проблемы города, уменьшить золоотвалы и улучшить экологию.

Второе письмо касается увеличения поставок газа в Омскую область. На это Сергей Цивилев ответил, что эту проблему можно решить только совместно с Газпромом.

Отметим, что перевод омских ТЭЦ на газ позволил бы не только улучшить экологию, но и сильно снизить тарифы на тепловую энергию.