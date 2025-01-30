Ему также поручили координировать работу Минздрава.

Губернатор Омской области Вмиталий Хоценко перераспределил обязанности между своими заместителями. Согласно новому указу, Алексей Ромахин будет координировать и штаб по борьбе с коронавирусом вместо Анны Марухиной. Ромахину также поручили Минздрав.

Марухина остается главой Ааппарата губернатора и правительства Омской области и будет по-прежнему координировать Главное государственно-правовое управление Омской области.

Ромахин также продлжит координировать деятельность Минтруда, министерства региональной безопасности, территориальный фонд ОМС, координационный совет по вопросам укрепления общественного здоровья, трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений и совет по делам инвалидов.