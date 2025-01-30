Экс-главе региона исполняется 85 лет.

Сегодня, 30 января, свое 85-летие отмечает первый губернатор Омской области, президент фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев.

Помимо поздравлений и пожеланий здоровья, которые наверняка звучат весь день, можно вспомнить о грандиозных стройках, которые реализовал глава региона. Так, за время работы Леонида Полежаева реконструированы Концертный зал и железнодорожный вокзал, построены Центр художественной гимнастики, Иртышская набережная, метромост, театр кукол «Арлекин» и Христорождественский собор и восстановлен Успенский собор.

Сам первый губернатор региона в одном из интервью «Омск-информу» вспомнил, что все эти стройки первоначально воспринимались омичами негативно.

– Когда принимал решение о строительстве какого-то объекта, всегда сталкивался с негативной реакцией. Люди привыкли воспринимать все, как есть, им трудно отказываться от привычного уклада. Омичи более консервативны, чем новосибирцы или красноярцы. Это наша особенность, – заявил Полежаев редакции. – Когда строили Иртышскую набережную, люди устраивали пикеты. А сейчас по набережной гуляют, как будто так было всегда, и все довольны. Когда строили Центр художественной гимнастики, был такой скандал, что даже пришлось отказаться от забивки свайного поля. Сделали буронабивные сваи, хотя это дороже. С Концертным залом было проще, там рядом нет жилых домов. Успенский собор, метромост, набережная, «Арлекин» – везде были протесты, которые усиливались через СМИ.

Все эти проекты стали знаковыми достопримечательностями, без которых немыслим современный Омск.

Первый глава региона активно работает и сейчас, в качестве президента фонда «Духовное наследие». С не меньшим успехом, нежели строительство, Леонид Полежаев занимается изданием книг. Достаточно вспомнить антологию «Три века омской культуры», «История НПО «Мостовик», «Тюкалинск». Руководитель фонда отмечает, что трудится, потому что это действительно нужно людям. Со стороны можно наблюдать и восхищаться, как книгоиздательство захватывает экс-губернатора.

– Фонд не коммерческий, он существует на пожертвования граждан и средства спонсоров уже 11 лет. Значит, есть какая-то часть общества, которая считает, что то, что мы делаем, действительно нужно, – сказал Полежаев на одной из презентаций издания. – Затраты на издания растут, как и цены на все на свете, и, если пять лет назад книгу можно было издать за 1,5 миллиона, сегодня это уже стоит 3 миллиона. Дорогое удовольствие. Завершая «Тюкалинск», я обронил фразу, что нужно завершать эту деятельность, знаете, какую тревогу это вызвало? Люди увлеклись этим делом, они хотят работать.

При этом глава фонда остается медийным, с удовольствием комментируя все слухи о своей персоне. В частности, о своем месте жительства в доме между Усть-Заостровкой и Розовкой Леонид Полежаев рассуждает с изрядной долей юмора.

– Я живу в деревне под Омском, – заявил Полежаев. – Не в Майами и не в Болгарии.

Редакция РИА «Омск-информ» присоединяется к поздравлениям и желает президенту фонда «Духовное наследие» здоровья и новых захватывающих проектов.