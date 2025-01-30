Двое учащихся омского вуза показали впечатляющие результаты.

Студенты ОмГАУ Никита Панькин и Александра Шипачева примут участие в полуфинале престижного инженерного конкурса. Это мероприятие проводит Министерство науки и высшего образования РФ при поддержке Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Первым участником конкурса стал студент 4-го курса по направлению подготовки «Агроинженерия» и профилю «Цифровые системы в АПК» Никита Панькин. В 2024 году он победил в конкурсе среди молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения, Национальной премии им. Александра Ежевского.

Продолжая работу по применению БАС в сельскохозяйственном производстве, принял участие во Всероссийском инженерном конкурсе (ВИК) с проектом «Разработка модуля к БАС для внесения ядохимикатов и минеральных удобрений пылевидной формы» и вышел в полуфинал конкурса.

Что касается Александры Шипачевой, то она является магистранткой 1-го курса ФАПЭПиВ. Направление конкурса, которое она выбрала, связано со строительством гидротехнических и энергетических объектов.

Проект под названием «Строительное водопонижение локального котлована правого устоя нижней головы судоходного шлюза в составе Красногорского водоподъемного гидроузла на р. Иртыш» был высоко оценен экспертной комиссией.

В полуфинале участники обсудят с экспертами содержание и развитие своих проектов, получат рекомендации и индивидуальные консультации. Также для них будут организованы тренинги и мастер-классы по развитию навыков презентации и масштабная деловая программа – лекции и семинары о современных трендах развития инженерии.

Отметим, что заключительный этап конкурса будет проходить очно в Москве. Лучшие проекты получат поддержку индустриальных партнеров конкурса, среди которых госкорпорации «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и другие.