В Омской области по-прежнему высоким остается процент расторжения браков. Одной из причин этого явления могли стать детские пособия.

Итоги работы органов ЗАГС в 2024 году подвела во время пресс-конференции 29 января начальник управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области Наталья Биляченко. По ее данным, в регионе было зарегистрировано 11,74 тыс. браков. При этом 5,79 пар вступили в брак впервые, но насколько длительным окажется их совместное проживание, сказать трудно. Несмотря на отмеченное снижение количества разводов (на 360), их общее число остается большим – 8,44 тыс.

Ситуация в Омской области характерна и для России в целом. Как сообщают эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в прошлом году в стране распалось восемь браков из десяти. Причем если статистика ЗАГС ничего не говорит ни о типичных причинах разводов, ни об их инициаторах, то у ВЦИОМ есть определенные соображения на этот счет.

– Эта тенденция не сегодняшнего дня, она долгосрочная. Сейчас мы получаем эффекты, которые выражаются в попытках граждан манипулировать семейным статусом для получения соцподдержки от государства, – пояснила советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова.

Под соцподдержкой прежде всего имеется в виду единое пособие для семей с детьми и беременных женщин. На сегодняшний день его размер зависит от дохода семьи и может составлять:

50 % от прожиточного минимума на ребенка в регионе – базовый размер выплаты;

75 % от прожиточного минимума на ребенка в регионе – назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума;

100 % от прожиточного минимума на ребенка в регионе – если при назначении пособия в размере 75 % регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума на человека.

Семьям с несколькими детьми от 0 до 17 лет единое пособие выплачивается на каждого ребенка до достижения 17 лет. Выплата назначается малообеспеченным семьям с учетом оценки нуждаемости при соблюдении в том числе следующих условий: ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения; доход каждого трудоспособного члена семьи в расчетном периоде составляет не менее 4 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). При назначении единого пособия МРОТ берется федеральный – 22 449 рублей. Доход за 12 месяцев должен быть не меньше 89 760 рублей.

С 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в Омской области составляет: на душу населения – 15 428 рублей в месяц; для трудоспособного населения – 16 816 рублей в месяц; для пенсионеров – 13 268 рублей в месяц; для детей – 14 965 рублей в месяц.

Что значат все эти цифры применительно к семейному бюджету? Возьмем условную среднестатистическую семью с двумя несовершеннолетними детьми, в которой оба родителя работают и имеют официальный доход. Согласно данным Омскстата, на конец 2024 года средняя зарплата омичей составила 65 тыс. рублей. То есть на каждого члена семьи ежемесячно приходилось 32,5 рубля дохода и о получении пособия речь не шла. Однако ориентироваться на среднюю зарплату нужно с оглядкой. Известная шутка о статистических искажениях гласит:

– Один съел на ночь курицу, а другой лег спать голодным. А в среднем они съели по полкурицы.

Комментируя официальную статистику, пользователи соцсетей пишут, что реальные заплаты омичей зачастую вдвое ниже, и особенно это походит на правду применительно к зарплатам женщин. Гендерный разрыв в заработной плате до сих пор не преодолен, и это факт. Не слишком ошибемся, предположив, что многие омички получают не более 30 тыс. рублей в месяц. Если из общего дохода семьи вычесть еще и зарплату отца – а сделать это можно, формально разведясь с ним, – то доход на каждого члена семьи составит всего 10 тыс. рублей в месяц. Это меньше установленного прожиточного минимума на душу населения, а значит, мать может претендовать на получение пособия. При расчетной сумме дохода размер пособия на двоих детей может составить 14 965 рублей.

При наличии трех и более детей женщина получает статус многодетной матери и имеет право не работать, живя и воспитывая детей исключительно на государственные пособия. И в этом случае у нее практически нет причин регистрировать брак с работающим мужчиной. Зарплата мужа будет учитываться в ежемесячном доходе на человека в семье, что повлияет либо на размер пособия, либо право на его получение будет утрачено вовсе. Конечно, на 44 895 рублей в месяц (при наличии троих детей) прожить семье непросто, но ведь фактически отец семейства вполне может присутствовать и полноценно участвовать в воспитании детей.

О том, что часть женщин решаются на фиктивный развод ради получения пособий, в Минтруде и службах социального обеспечения прекрасно знают, но меры противодействия этому принимаются пока робкие. Так, с июня прошлого года при оценке нуждаемости семьи стали учитываться алименты, получаемые от одного из родителей (как правило, отца), что сразу сократило число потенциальных обладателей пособий. Кстати, всего через пару месяцев после этого Росстат зафиксировал сокращение числа разводов почти на 14 %. До Омской области этот тренд видимо, еще не докатился.