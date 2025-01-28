Омск-Информ
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·Общество

Компания «Ростропрострой» затянула с работами, за что была финансово наказана.

В прокуратуре Омской области рассказали об итогах проверки капремонта Колосовской средней школы. За срыв сроков ООО «Ростпромстрой» назначен штраф.

 В прошлом году администрация учреждения и подрядчик заключили договор на 109 млн рублей на ремонт здания школы. Все работы следовало выполнить до ноября прошлого года, однако этого не случилось.

В итоге директора ООО «Ростпромстрой» привлекли к административной ответственности с обязательным условием завершить ремонт.

·Общество

Компания «Ростропрострой» затянула с работами, за что была финансово наказана.

В прокуратуре Омской области рассказали об итогах проверки капремонта Колосовской средней школы. За срыв сроков ООО «Ростпромстрой» назначен штраф.

 В прошлом году администрация учреждения и подрядчик заключили договор на 109 млн рублей на ремонт здания школы. Все работы следовало выполнить до ноября прошлого года, однако этого не случилось.

В итоге директора ООО «Ростпромстрой» привлекли к административной ответственности с обязательным условием завершить ремонт.