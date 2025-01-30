Современные городские жители все чаще заводят домашних животных, не всегда понимая, что относиться к ним надо не просто как к милым игрушкам.

Для многих из нас домашние животные – это верные друзья и часть нашей семьи. Вполне естественно, что заботы о питомцах становятся одной из главных задач их владельцев. Пожалуй, лучше всего к совместному с человеком существованию приспособлены собаки и кошки, однако далеко не все хозяева обладают достаточными знаниями о том, как следует поддерживать здоровье четвероногих друзей.

Разобраться в этом важном вопросе читателям «Омск-информа» решила помочь руководитель Ветеринарной клиники доктора Мельниковой, ветеринарный врач (дерматолог, диетолог) Светлана Мельникова.

– Светлана Леонидовна, давайте рассмотрим распространенный случай: подобрали котенка с улицы. Накормили, осмотрели – вроде все на месте у животного, никаких внешних повреждений. Обязательно ли вести найденыша к доктору?

– Первым делом хочу сказать, что, взяв бездомного котенка, вы поступаете очень благородно. Однако дав ему шанс на жизнь, желательно сделать эту жизнь долгой и счастливой. Для этого питомца обязательно нужно привести на первичный осмотр к ветеринару. Дело в том, что симптомы многих заболеваний неспециалисту попросту не видны. Выявить неладное может только опытный доктор и при необходимости провести более тщательную диагностику. Врач также посмотрит, правильно ли сформированы опорно-двигательный и зубной аппараты у малыша, проверит состояние слизистых оболочек, кожи, шерсти. Даже если все окажется в порядке, доктор обязательно даст рекомендации по правилам содержания и вакцинации питомца.

Рекомендации, кстати, могут касаться не только малышей, но и уже взрослых животных. Их тоже хотя бы раз в год необходимо приводить на диспансеризацию. Питомцы не могут пожаловаться хозяевам на то, что у них что-то болит. Кошки так вообще будут скрывать свое недомогание до последнего, вплоть до кризисного состояния. И конечно, лучше до такого не доводить.

– Вакцинация нужна всем, в том числе питомцам квартирного содержания?

– Есть целый ряд инфекций, которые мы, люди, можем занести в квартиру на подошвах обуви. Это касается, например, калицивироза. Это заболевание очень широко распространено среди домашних кошек. Также высока вероятность занесения на подошвах или на одежде обуви возбудителей панлейкопении – кошачьей чумки. Заболевание, которое характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта, легких и сердца, развивается стремительно и у котят в 90 % случаев заканчивается летальным исходом. Лечение панлейкопении длительное и дорогое, а профилактика, напротив, проста и доступна. Достаточно поставить прививку, при этом стоимость отечественного препарата составит порядка 1 тыс. рублей. Возраст и наличие хронических заболеваний не является противопоказанием к вакцинации. Котят прививают, как правило, с трехмесячного возраста двукратно с интервалом 21–28 дней. В дальнейшем прививка ставится только раз в год.

Вкратце перечислю инфекции, от которых можно защитить кошек, прививая их ежегодно: кальцивирусная инфекция кошек, панлейкопания, ринотрахеит и бешенство. У собак это парвовирусный и короновирусный энтерит, аденовирусная инфекция, лептоспироз, бешенство, чума плотоядных.

– Понятно, что вакцинацию должен проводить врач, а на обработку против блох и клещей животное тоже нужно везти в ветеринарную клинику?

– Обработку питомцев от паразитов можно производить и в домашних условиях. Только необходимо понимать, что паразиты бывают наружные – блохи, вши, власоеды и клещи; и внутренние – гельминты и простейшие.

Пик активности клещей приходится на весну и осень, а в зону риска попадают питомцы, имеющие доступ на улицу. В первую очередь речь, конечно, идет о собаках. Сегодня существуют средства, которые оказывают комплексную защиту от всех наружных паразитов. Для собак разработаны таблетированные формы, применять которые в зависимости от препарата следует либо раз в месяц, либо раз в 12 недель. В качестве профилактики также можно использовать ошейники от эктопаразитов и специальные капли на холку. Только помните, что не все из них эффективны. Различные чудо-средства типа «полыни, настоянной на святой воде» не работают от слова совсем. Не тратьтесь на них, не заставляйте питомцев страдать. Блошиный дерматит очень распространенное заболевание, и, кстати, блохи вполне могут также кусать людей.

Что касается внутренних паразитов, то в домашних условиях возможна профилактическая обработка от круглых и ленточных гельминтов. Соответственно, и препарат должен быть комбинированный. Согласно международным рекомендациям собак нужно обязательно обрабатывать раз в три месяца, кошечек не реже одного раза в полгода. Если питомцы едят сырое мясо, то проводить профилактическую антигельминтную обработку нужно чаще. Препараты – таблетки или суспензии – свободно продаются в ветаптеках. От более серьезных внутренних паразитов вылечить питомца сможет только ветеринарный врач, и он же сможет своевременно выявить заражение в ходе ежегодных профилактических осмотров.

– Ну и самый острый вопрос – стерилизация. Не вредна ли она, не калечит ли психику питомца, лишая его радости жизни?

– И вновь предлагаю для начала разобраться с терминами, поскольку хозяева питомцев часто путают стерилизацию и кастрацию. Как правило, говорят, что первую операцию проводят самкам, а вторую – самцам. Но обе эти процедуры применимы к животным обоих полов. Кастрация – это хирургическое удаление репродуктивных органов – семенников у самцов, матки и яичников у самок. При стерилизации же все внутренние органы остаются на месте, просто животное теряет восможность воспроизводить потомство. У стерилизованных самок продолжает регулярно происходить течка, а самцы по-прежнему метят территорию. И как раз это делает стерилизацию неэффективной.

Расскажу об этом на собственном врачебном опыте. Недавно к нам в клинику принесли пятилетнюю кошечку, хозяева которой в свое время решили ее «не травмировать» и ограничиться стерилизацией, поскольку регулярно пристраивать куда-то котят они также не были готовы. В итоге кошечка периодически плачет, прося кота. Владельцам тяжело с этим жить, и они стали давать кошечке гормональные таблетки. А препараты эти дают тяжелейшие побочные эффекты и очень часто приводят к развитию онкологических неопластических процессов в молочных железах. По моим наблюдениям наряду с заболеваниями репродуктивных органов, таких как пиометра (гнойное воспаление матки), это уже стало напоминать какую-то эпидемию. Вот так неправильно понимаемая гуманность приводит к болезням и страданиям животных. На этом фоне наркоз – а без него операции по кастрации не проводятся – выглядит не просто меньшим злом, а незначительным малоприятным эпизодом собачьей или кошачьей жизни. У котов, например, эта процедура занимает всего порядка 5 минут, у кошек не более 20. При этом с помощью кастрации можно профилактировать огромное количество патологий.

Что касается психики животных, ни глупее, ни агрессивней они после кастрации точно не станут. Иногда владельцы отмечают снижение активности питомцев и связанный с этим набор лишнего веса, однако все это легко поправимо простой коррекцией рациона.

– Однако и с рационом тоже не все так просто. Наверное, всем приходилось слышать истории о том, как некая кошечка у бабушки в деревне питалась исключительно остатками с хозяйского стола и прожила при этом 15, а то и все 20 лет. Резюме же такое – незачем тратиться на все эти дорогущие корма. Что скажите на это?

– Я бы не стала всерьез относиться к таким рассказам. Ну, допустим, живет где-то в деревне кошечка, которая питается исключительно объедками с хозяйского стола, так у нее просто другого выбора нет! При этом никто не интересуется, а как часто эта кошечка ходит, например, в туалет. Может, у нее постоянное расстройство кишечника, и она живет с хронической болью. Так и будет она ее терпеть до самой смерти, но согласитесь, как-то не по-людски это.

Если мы заинтересованы в том, чтобы у наших домашних любимцев было хорошее качество жизни, то и к их рациону нужно подходить ответственно. При этом вовсе не обязательно кормить питомцев исключительно сухим промышленным кормом, тем более что дешевый корм из массмаркета почти также плохо подходит для животных, как и сваренный в соответствии с человеческими предпочтениями суп. Сегодня есть профессиональные диетологи, которые могут составить для кошек и собак адекватную домашнюю диету, при соблюдении которой питомцы будут получать необходимое им количество белка, минералов и витаминов. В нашей клинике, например, мы можем разработать индивидуальный рацион, состоящий из привычных продуктов, который подходит как здоровым животным, так и питомцам с различными патологиями.

Как врач, я не запрещаю давать питомцам различные угощения: овощи, зелень, фрукты и ягоды. Но это должно быть именно угощением, а не основным видом питания. Необходимо также помнить, что существуют и опасные для для домашних питомцев фрукты, например виноград и цитрусовые. Из овощей животным не подходят томаты и сырой картофель.

– Светлана Леонидовна, и в заключение беседы помогите составить топ-5 предметов, которые необходимо купить перед тем, как запустить в дом котенка. Про корма не говорим.

– Номер один – миски. И здесь есть нюанс – пластиковые миски нежелательны, поскольку пластик пористый, что способствует развитию бактерий. У животных, которые едят из пластиковых мисок, очень часто на подбородке образуются акне – черные точки. Также для кошек не надо брать узкие и глубокие миски. Стенки такой посуды они при использовании задевают своими усами – вибриссами. Особо нежным кошечкам это не нравится, и они могут даже отказываться от еды.

Номер два – источники воды. Это могут быть как специальные автопоилки и фонтанчики, так и обыкновенные мисочки и блюдца, но их должно быть несколько. Стоять они должны в разных местах, ведь многие кошки не любят пить там же, где едят.

Номер три – лоток. Он выбирается по габаритам питомца, и в идеале кошка в лотке должна суметь развернуться. Если туалет окажется слишком тесным, не факт, что питомец будет в него ходить. У опытных фелинологов есть правило: количество лотков должно равняться количеству животных плюс один. То есть для одного котенка желательно поставить два лотка, для двух – три и так далее. Кроме этого, необходимо правильно подбирать наполнитель для лотка.

Номер четыре – лежанка. Лежанку можно постелить в закрытом домике, ведь кошки, как правило, любят прятаться. Даже если вы сделаете домик из простой картонной коробки, кошки будут только благодарны за это.

Номер пять – когтеточка. Это приспособление имеет огромное значение для того, чтобы ваша кошка была счастлива и здорова. Кроме того, когтеточки помогут сохранить мебель в вашем доме целой и неподранной. Существует множество материалов, используемых для изготовления когтеточек, к числу наиболее популярных относятся ковровое покрытие, сизалевые или хлопчатобумажные веревки, гофрокартон, дерево. В общем, здесь можно поэкспериментировать и даже не задумываться о приобретении такого никчемного изобретения, как пластиковые накладки на когти. Вот уж они точно не пойдут на пользу вашему питомцу.

– Спасибо за беседу и дельные советы!