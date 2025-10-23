В Омске родители бьют тревогу из‑за возможной нехватки детской вакцины

Жители жалуются на малое количество доз инъекции.

В Омскую область поступила вакцина «Пентаксим», однако жители города опасаются, что ее может не хватить на всех желающих. Об этом они сообщили в телеграм-канале «Фадина общается 2.0».

– Получили всего лишь 46 доз «Пентаксима» на целых 15 участков. Такова норма распределения? – пожаловалась одна из местных жительниц.

В министерстве здравоохранения развеяли опасения о дефиците вакцины, уточнив, что всего поступило почти 11 тысяч доз. В ведомстве отметили, что распределение препарата по медучреждениям зависит от числа пациентов, подлежащих вакцинации, и добавили, что на следующей неделе ожидается новая поставка «Пентаксима» в объеме 20 тысяч доз.

Вакцина «Пентаксим» предназначена для защиты детей от пяти серьезных инфекций: коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и заболеваний, вызываемых гемофильной палочкой типа b, включая менингит и пневмонию. Ее используют как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации детей в возрасте от трех месяцев до шести лет.