Взлом предотвратили сотрудники ФСБ.
В УФСБ России по Омской области рассказали, что пресекли в 2024 году хакерские атаки на информационную систему региональных органов власти. Сотрудники выявили 27 человек и 15 компаний, компьютеры которых были заражены вредоносными программами, управляемыми с зарубежных IP-адресов и используемых для хакерских атак.
– В адрес руководителей омских организаций внесены представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ. УФСБ России по Омской области напоминает о предусмотренной законодательством РФ уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере информационной безопасности, – отметили в ведомстве.
Омский суд также оштрафовал омича, который пытался взломать информационную систему вуза.
Также прекращено функционирование сим-боксов, которые украинские кол-центры использовали для мошенничества.