Омск-Информ
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·Общество

Хакеры взломали сайт ОмГТУ, но сейчас уже проблему решили.

Сегодня, 31 июля, сайт ОмГТУ взломали хакеры. На портале абитуриента Омского политеха вместо логотипа вуза появилась надпись порносайта, сообщает Ngs55.

В результате поступающие столкнулись с проблемой. Из-за того, что на сайте начали проводить технические работы, они не смогли подать заявления.

– Хакерские атаки – нередкое явление в разгар приемной кампании, когда ИТ-системы учебных учреждений испытывают большие нагрузки. В ОмГТУ мы постоянно обновляем свою защиту от DDoS-атак. Нашими специалистами в области информационной безопасности вовремя была зафиксирована атака, в настоящий момент все информационные системы работают исправно, – рассказали в пресс-службе ОмГТУ.

К 20:00 технические работы уже завершились, сайт снова начал корректно работать.

·Общество

Хакеры взломали сайт ОмГТУ, но сейчас уже проблему решили.

Сегодня, 31 июля, сайт ОмГТУ взломали хакеры. На портале абитуриента Омского политеха вместо логотипа вуза появилась надпись порносайта, сообщает Ngs55.

В результате поступающие столкнулись с проблемой. Из-за того, что на сайте начали проводить технические работы, они не смогли подать заявления.

– Хакерские атаки – нередкое явление в разгар приемной кампании, когда ИТ-системы учебных учреждений испытывают большие нагрузки. В ОмГТУ мы постоянно обновляем свою защиту от DDoS-атак. Нашими специалистами в области информационной безопасности вовремя была зафиксирована атака, в настоящий момент все информационные системы работают исправно, – рассказали в пресс-службе ОмГТУ.

К 20:00 технические работы уже завершились, сайт снова начал корректно работать.