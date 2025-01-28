Что является источником загрязнения, не сообщается.
В январе в реках Омской области выявили высокое загрязнение ртутью. По данным Обь-Иртышского УГМС, 9 января жидкий металл в концентрации 0,043 мкг/дм3 обнаружили в Иртыше на 5,3 км выше Омска и на 0,5 км выше села Новая Станица, а также на 3,16 км ниже поселка Берегового (0,038 мкг/дм3).
В прошлый понедельник, 20 января, высокое загрязнение ртутью выявили в Оми на 0,3 км выше Калачинска. Концентрация в этом случае составила 0,042 мкг/дм3.
Отметим, что высоким загрязнением считается превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредного вещества в 3–5 раза.