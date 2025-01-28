Более 600 студотрядовцев помогут омичам во время акции «Снежный десант».

В Год защитника Отечества Российские студенческие отряды (РСО) проводят Всероссийскую патриотическую акцию «Снежный десант РСО. Десант Победы». Омские студотрядовцы принимают участие в акции уже десятый год подряд. В рамках акции студенты помогают местным жителям, проводят беседы со школьниками и принимают участие в благоустройстве памятников. В этом году отряды «снежного десанта» посетят все 32 муниципальных района Омской области.

– В этом году в акции «Снежный десант РСО. Десант Победы» участвуют порядка 13 отрядов снежного десанта на территории Омской области. Шесть студенческих отрядов снежного десанта уже начали выезжать в свой сезон 2025 года, – рассказала комиссар студенческих отрядов Омской области и куратор акции в регионе Юлия Булышева. – Первый отряд выехал уже 26 января, последний отряд отправится в свой сезон 2 февраля. Мы уверены в том, что акция «Снежный десант РСО» – это про добро, про дружбу, про объединение. Считаю, что ребята действительно делают важную работу, помогают семьям участников специальной военной операции, детям войны и всем нуждающимся в этом. Проводят мастер-классы и профориентационную работу в школах, поэтому действительно это та работа, которая объединяет и показывает, что мы способны на все. Также в рамках акции «Снежный десант РСО» проходит конкурс на лучший отряд снежного десанта на территории Омской области. Ребята покажут свои умения и навыки, творческие способности в пяти номинациях: авторская песня, танец, лучший творческий номер, постер и проморолик а также темы, приуроченные к тому, что Омск – молодежная столица России в 2025 году. Желаем ребятам удачи, показать наивысшие показатели, и трудовые, и творческие, объединиться, сплотиться и доказать, что омские отряды способны на все.

26 января в свой сезон отправился первый отряд снежного десанта «Ритм». Всего в этом году в акции принимают участие 12 отрядов из Омской области. Это порядка 600 школьников и студентов, помимо основных отрядов, сформирован дополнительный сводный отряд акции «Команда президента», который выезжает во все муниципальные районы Омской области. В 2025 году сезон приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Особое внимание будет уделяться адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и семьям участников специальной военной операции, а также благоустройству мемориалов и памятных мест. В составе отряда снежного десанта «Медведи» отправится 4 представителя новых регионов Российской Федерации – Луганской Народной Республики.

– Новый район встретил нас, превзойдя все ожидания, – поделился командир отряда снежного десанта «Ритм» Сергей Усков. – Адресно уже много успели, за 2 дня более 15 адресов шефской помощи, пара памятников и наш второй концерт. Дети радуются нашему приезду, ведь в этот район мы приезжаем уже не в первый раз.

Снежный десант реализуется в рамках проекта «Омский областной – 60 лет на благо региона!», который осуществляется при поддержке Министерства внутренней политики Омской области, совместно с Фондом президентских грантов. Помимо волонтерской помощи, студенты проводят профориентационные встречи со школьниками и уроки прикладного творчества для учащихся младших классов, устраивают для жителей населенных пунктов спортивные товарищеские матчи и яркие концерты.

В этом году Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант. РСО» объединит порядка 20 000 ребят со всей страны.