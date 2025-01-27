Неизменно популярны в плане приобретения недвижимости четыре субъекта Российской Федерации.

В Управлении Росреестра по Омской области рассказали, где покупают квартиры жители региона.

– По экстерриториальному принципу оформления недвижимости количество междугородных сделок неизменно растет, но предпочтения омичей меняются только местами, – отметили в региональном управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Топ-4 регионов, где омичи покупали недвижимость с октября по декабрь, выглядит так:

Краснодарский край – 71 заявление, или 17 %; Новосибирская область – 58 заявлений, или 14 %; Санкт-Петербург и Ленинградская область – 57 заявлений, или 13,4 %; Москва и Московская область – 55 заявлений, или 12,9 %.

Всего было принято 425 заявлений о госрегистрации прав и кадастрового учета недвижимости.

В III квартале лидировал Санкт-Петербург и Ленинградская область, второе место было у Новосибирской области; третье – у Краснодарского края, замыкала топ-4 Москва и Московская область.

Также Россреестр опубликовал данные о том, какие регионы предпочитают приобретать недвижимость в Омске. В IV квартале 2024 года обработано 387 заявлений, счастливыми обладателями квадратных метров в Омске стали жители Юга, Тюменской области, Югры и Ямала – 80 заявлений, или 21 %, Московской области – 64 заявления, или 17 %, Новосибирской области – 38 заявлений, или 10 %.