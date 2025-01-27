Неизменно популярны в плане приобретения недвижимости четыре субъекта Российской Федерации.
В Управлении Росреестра по Омской области рассказали, где покупают квартиры жители региона.
– По экстерриториальному принципу оформления недвижимости количество междугородных сделок неизменно растет, но предпочтения омичей меняются только местами, – отметили в региональном управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Топ-4 регионов, где омичи покупали недвижимость с октября по декабрь, выглядит так:
- Краснодарский край – 71 заявление, или 17 %;
- Новосибирская область – 58 заявлений, или 14 %;
- Санкт-Петербург и Ленинградская область – 57 заявлений, или 13,4 %;
- Москва и Московская область – 55 заявлений, или 12,9 %.
Всего было принято 425 заявлений о госрегистрации прав и кадастрового учета недвижимости.
В III квартале лидировал Санкт-Петербург и Ленинградская область, второе место было у Новосибирской области; третье – у Краснодарского края, замыкала топ-4 Москва и Московская область.
Также Россреестр опубликовал данные о том, какие регионы предпочитают приобретать недвижимость в Омске. В IV квартале 2024 года обработано 387 заявлений, счастливыми обладателями квадратных метров в Омске стали жители Юга, Тюменской области, Югры и Ямала – 80 заявлений, или 21 %, Московской области – 64 заявления, или 17 %, Новосибирской области – 38 заявлений, или 10 %.