В современном четырехэтажном здании разместились детская и взрослая поликлиники.

Сегодня, 27 января, губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с мэром Сергеем Шелестом открыли новый медицинский центр в микрорайоне Восточном, что в Октябрьском округе Омска. В новом четырехэтажном здании разместились взрослая и детская поликлиники на 310 посещений в смену. Учреждения оснащены современным оборудованием, включая аппараты УЗИ, электрокардиографы и физиотерапевтическое оборудование.

– Пообщались с посетителями – людям нравится, смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях и буквально в шаговой доступности от дома, – сказал Виталий Хоценко. – Созданы достойные условия труда для медицинского персонала. Мы продолжим решать демографические задачи по сохранению здоровья и обеспечению долголетия наших людей.

Глава Минздрава Дмитрий Маркелов отметил, что теперь в микрорайоне появилось новое, современное здание для оказания высокотехнологичных медицинских услуг взрослым и детям.

– В этих условиях, конечно, комфортнее оказывать медицинскую помощь, поэтому будет легче привлекать кадры, так как здесь захотят работать и молодые специалисты, – подчеркнул Маркелов.

Отметим, что в поселке Восточном проживает около 30 тыс. человек, в том числе порядка 5 тыс. детей. До этого за медицинской помощью они обращались в поликлинику городской больницы № 2 на улице 3-й Транспортной, добраться до которой было непросто. Работы на объекте вела компания ООО «ИКГ-Транс» и завершила строительство на два месяца раньше срока, указанного в контракте.