Бывший губернатор Омской области решил посетить один из концертов Московского Рождественского фестиваля.

Экс-главу Омской области Александра Буркова заметили на концерте духовной музыки. Мероприятие проходило в московском Доме музыки. В субботу, 25 января, там выступал Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова. Музыканты играли шедевры духовной музыки XIX и XX веков.

Бурков расположился в первом ряду, сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на одного из зрителей мероприятия. Во время антракта после первой части концерта экс-губернатор примкнул к некой компании в фойе. На второе отделение он не вернулся.

Покинувший пост главы Омской области в марте 2023 года Александр Бурков сейчас работает заместителем генерального директора по персоналу концерна «Уралвагонзавод». В этом качестве он уже приезжал в Омск.