Сотрудники парка работают над формированием экспозиции.

В Омске в пространстве природного парка «Птичья гавань» готовятся открыть музей природы. Экспозицию составят образцы почв, коллекции засушенных растений, гнезда пернатых, распространенные в этой локации.

– Коллекция гнезд, уверена, вызовет интерес у посетителей! Потому что не так часто удается вблизи рассмотреть устройство птичьих домиков, понять, из какого материала они построены, – рассказала начальник отдела научно-исследовательской деятельности и функционирования природного парка Ирина Швидко.

Посетители смогут увидеть гнезда дрозда-рябинника, ласточки. Мало кто знает, например, что гнездо синицы-ремеза по форме очень напоминает варежку или маленький валеночек.

Все экспонаты необычного музея – это уже неиспользуемые в природе объекты, например, среди коллекции гнезд только те, которые не использовались птицами.

К примеру, гнезда в экспозицию попадают только те, что не заселяются птицами.

Открытие музея природы планируют приурочить к началу экскурсионного сезона, во второй половине мая.