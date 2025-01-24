Власти уверяют, что собираются снести всего три аварийных ели. Но это неточно.

Речь идет о трех елях. Большинство крупномеров в сквере оказались реликтовыми.

Появились свежие подробности о сносе деревьев в сквере у Заксобрания. Ранее «Омск-информ» сообщал о перспективе вырубки 11 крупномеров: 8 елок, двух сосен, березы и нескольких кустарников. Такое решение приняла «Зеленая комиссия».

Как сообщают, большая часть деревьев в этой локации реликтовые, и значит снести их будет проблематично.

- Здесь растут столетние реликторые деревья, посаженные в память смерти Владимира Ленина, - цитируют «Вести Омск» краеведа Елену Завьялову.

Уточняется, что пока точно пойдут под вырубку три аварийных ели. На Соборной площади пройдут торжества в честь 80-летия Победы, и состояние этих крупномеров вызывает беспокойство.

Однако торопиться со сносом не будут: весной комиссия соберется еще раз и проведет повторное обследование деревьев. После этого и будет принято окончательное решение.