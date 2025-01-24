Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Прокуратура следит за ситуацией и готовит возможные меры реагирования.

Сегодня из-за выхода из строя щита управления станции очистки воды было отключено водоснабжение жителям с. Бологое.

Сейчас идут ремонтные работы, а вода подается людям напрямую из водозаборной скважины. На место аварии выехал прокурор района Александр Ступник для координации действий аварийно-спасательных служб.

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области инициировала проверку по данному факту. Если проверка покажет нарушения, то прокуратура примет меры против организации, которая поставляет воду, и владельца водопроводных сетей.

·Происшествия

Прокуратура следит за ситуацией и готовит возможные меры реагирования.

Сегодня из-за выхода из строя щита управления станции очистки воды было отключено водоснабжение жителям с. Бологое.

Сейчас идут ремонтные работы, а вода подается людям напрямую из водозаборной скважины. На место аварии выехал прокурор района Александр Ступник для координации действий аварийно-спасательных служб.

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области инициировала проверку по данному факту. Если проверка покажет нарушения, то прокуратура примет меры против организации, которая поставляет воду, и владельца водопроводных сетей.