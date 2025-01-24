Омск-Информ
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·Общество

Стены и ступени облицуют новой гранитной плиткой, установят новые металлические перила.

В центре Омска отремонтируют еще один подземный переход. Сооружение вблизи остановки общественного транспорта «Краеведческий музей» (бывшая «Яблонька») приведут в порядок за 12,2 млн рублей.

Победитель торгов, которые проводятся до 31 января, должен будет облицевать стены и ступени гранитной плиткой, а также установить новые металлические перила. Все работы нужно будет завершить к 18 июля.

·Общество

Стены и ступени облицуют новой гранитной плиткой, установят новые металлические перила.

В центре Омска отремонтируют еще один подземный переход. Сооружение вблизи остановки общественного транспорта «Краеведческий музей» (бывшая «Яблонька») приведут в порядок за 12,2 млн рублей.

Победитель торгов, которые проводятся до 31 января, должен будет облицевать стены и ступени гранитной плиткой, а также установить новые металлические перила. Все работы нужно будет завершить к 18 июля.