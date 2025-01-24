Омск-Информ
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·Общество

Земельный участок и жилые помещения изъяты для муниципальных нужд.

В среду, 22 января, мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных по адресу: улица 10 лет Октября, дом 178, корпус 5.

Этот деревянный двухэтажный дом был построен в 1952 году, признан аварийным и будет расселен и снесен. Участок земли под домом занимает 527 квадратных метров.

·Общество

Земельный участок и жилые помещения изъяты для муниципальных нужд.

В среду, 22 января, мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных по адресу: улица 10 лет Октября, дом 178, корпус 5.

Этот деревянный двухэтажный дом был построен в 1952 году, признан аварийным и будет расселен и снесен. Участок земли под домом занимает 527 квадратных метров.