Омск-Информ
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·Общество

Обновление автопарка школ является приоритетным направлением.

В Омске ожидают поставки 204 новых школьных автобусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Постановление о передаче транспорта Омской области подписано председателем правительства России в конце прошлого года. В послании Законодательному собранию обозначил обновление автопарка наших школ как приоритетное направление, – сообщил губернатор.

Он добавил, что нужно обновить 100 % школьного транспорта, потому что за пять прошедших лет в регион поступило 392 школьных автобуса. Хоценко также поблагодарил председателя правительства России Михаила Мишустина, первого вице-премьера Правительства России Дениса Мантурова, Минпромторг РФ и Министерство просвещения России за поддержку Омской области.

·Общество

Обновление автопарка школ является приоритетным направлением.

В Омске ожидают поставки 204 новых школьных автобусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Постановление о передаче транспорта Омской области подписано председателем правительства России в конце прошлого года. В послании Законодательному собранию обозначил обновление автопарка наших школ как приоритетное направление, – сообщил губернатор.

Он добавил, что нужно обновить 100 % школьного транспорта, потому что за пять прошедших лет в регион поступило 392 школьных автобуса. Хоценко также поблагодарил председателя правительства России Михаила Мишустина, первого вице-премьера Правительства России Дениса Мантурова, Минпромторг РФ и Министерство просвещения России за поддержку Омской области.