Участников экскурсий, которые проводит «Омавиат», на промышленные предприятия Омска теперь будет доставлять комфортабельный школьный автобус.

Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского (БПОУ «Омавиат») в новом учебном году вновь запустит серию профориентационных экскурсий «Взлетная полоса твоего успеха». Они являются важной частью профориентационой работы и призваны популяризировать среди детей и молодежи различные технические специальности.

– Мы стараемся постоянно совершенствовать методику организации экскурсий на промышленные предприятия города, стараясь максимально увеличить количество вовлеченных студентов и школьников, – сообщила руководитель центра содействия трудоустройству «Омавиат» Виктория Булейко.

В новом учебном году экскурсии станут не только мотивирующими, но и максимально комфортными. Автомобильный холдинг «Луидор» передал коллективу Омского авиационного колледжа школьный автобус на базе «Газель NEXT», собранный на производственной площадке в Нижнем Новгороде

– Мы счастливы внести свой скромный вклад в популяризацию профессий, связанных с авиапромом, – прокомментировал передачу автобуса гендиректор ООО «Луидор» Сергей Гусев. – Чем больше молодежи побывает на производстве, тем выше шанс, что кто-то из них определится с выбором профессии и со временем станет новым Жуковским, Туполевым или Лавочкиным.

Добавим, что в прошлом учебном году Центр содействия трудоустройству выпускников «Омавиат» организовал посещение 19 крупных промпредприятий региона, в числе которых НТК «Омский завод гражданской авиации», Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова, АО «Высокие Технологии», НТК «Криогенная техника», АО «Сибирские приборы и системы», АО «Омсктрансмаш». В этом году список предприятий может быть расширен.