Омск-Информ
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·Образование

Участников экскурсий, которые проводит «Омавиат», на промышленные предприятия Омска теперь будет доставлять комфортабельный школьный автобус.

Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского (БПОУ «Омавиат») в новом учебном году вновь запустит серию профориентационных экскурсий «Взлетная полоса твоего успеха». Они являются важной частью профориентационой работы и призваны популяризировать среди детей и молодежи различные технические специальности.

– Мы стараемся постоянно совершенствовать методику организации экскурсий на промышленные предприятия города, стараясь максимально увеличить количество вовлеченных студентов и школьников, – сообщила руководитель центра содействия трудоустройству «Омавиат» Виктория Булейко.

В новом учебном году экскурсии станут не только мотивирующими, но и максимально комфортными. Автомобильный холдинг «Луидор» передал коллективу Омского авиационного колледжа школьный автобус на базе «Газель NEXT», собранный на производственной площадке в Нижнем Новгороде

– Мы счастливы внести свой скромный вклад в популяризацию профессий, связанных с авиапромом, – прокомментировал передачу автобуса гендиректор ООО «Луидор» Сергей Гусев. – Чем больше молодежи побывает на производстве, тем выше шанс, что кто-то из них определится с выбором профессии и со временем станет новым Жуковским, Туполевым или Лавочкиным.

Добавим, что в прошлом учебном году Центр содействия трудоустройству выпускников «Омавиат» организовал посещение 19 крупных промпредприятий региона, в числе которых НТК «Омский завод гражданской авиации», Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова, АО «Высокие Технологии», НТК «Криогенная техника», АО «Сибирские приборы и системы», АО «Омсктрансмаш». В этом году список предприятий может быть расширен.

·Образование

Участников экскурсий, которые проводит «Омавиат», на промышленные предприятия Омска теперь будет доставлять комфортабельный школьный автобус.

Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского (БПОУ «Омавиат») в новом учебном году вновь запустит серию профориентационных экскурсий «Взлетная полоса твоего успеха». Они являются важной частью профориентационой работы и призваны популяризировать среди детей и молодежи различные технические специальности.

– Мы стараемся постоянно совершенствовать методику организации экскурсий на промышленные предприятия города, стараясь максимально увеличить количество вовлеченных студентов и школьников, – сообщила руководитель центра содействия трудоустройству «Омавиат» Виктория Булейко.

В новом учебном году экскурсии станут не только мотивирующими, но и максимально комфортными. Автомобильный холдинг «Луидор» передал коллективу Омского авиационного колледжа школьный автобус на базе «Газель NEXT», собранный на производственной площадке в Нижнем Новгороде

– Мы счастливы внести свой скромный вклад в популяризацию профессий, связанных с авиапромом, – прокомментировал передачу автобуса гендиректор ООО «Луидор» Сергей Гусев. – Чем больше молодежи побывает на производстве, тем выше шанс, что кто-то из них определится с выбором профессии и со временем станет новым Жуковским, Туполевым или Лавочкиным.

Добавим, что в прошлом учебном году Центр содействия трудоустройству выпускников «Омавиат» организовал посещение 19 крупных промпредприятий региона, в числе которых НТК «Омский завод гражданской авиации», Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова, АО «Высокие Технологии», НТК «Криогенная техника», АО «Сибирские приборы и системы», АО «Омсктрансмаш». В этом году список предприятий может быть расширен.