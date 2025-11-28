Работу находят все: колледж ОмГМУ обучает востребованным профессиям

В юбилейном для колледжа году состоялся первый выпуск по новой актуальной программе – «Медицинская оптика».

Фото: Ирина Шарапова

Колледж ОмГМУ при Омском государственном медицинском университете в этом году отпраздновал 100-летие со дня основания. Свою историю колледж ведет с 1925 года, когда в Ленинграде при Военно-медицинской академии была открыта школа старших лекарских помощников. В Омск образовательное учреждение было эвакуировано в полном составе с началом блокады Ленинграда.

– На протяжении многих лет мы видим, что популярность среднего медицинского образования растет, – рассказывает директор колледжа ОмГМУ Марина Кардаева. – В настоящий момент у нас на разных программах обучается около двух тысяч человек. Конкурс остается стабильно высоким, а направления подготовки – востребованными и актуальными.

Долгое время колледж вел обучение по четырем образовательным программам – «Лабораторная диагностика», «Лечебное дело», «Сестринское дело» и «Фармация». В 2022 году было открыто новое направление подготовки – «Медицинская оптика», в 2024 году появилось «Медико-профилактическое дело».

В юбилейном для колледжа 2025 году в рамках образовательной программы «Медицинская оптика» состоялся первый выпуск специалистов.

– Первый выпуск очной формы обучения составил 16 человек, – рассказывает, зав. отделением «Медицинская оптика» Ирина Дулева. – На протяжении всего периода обучения за студентами были закреплены работодатели, что позволило им осваивать специальность на своем предполагаемом рабочем месте. Трудоустройство составило 100 %. Наши выпускники трудоустроены в салонах оптики, поликлиниках нашей области и других регионов. В декабре состоится первый выпуск по специальности «медицинская оптика» очно-заочной формы обучения.

Специальность «медицинская оптика» предполагает квалификацию «медицинский оптик – оптометрист». Федеральный государственный образовательный стандарт позволяет готовить специалистов, которые могут работать консультантами в салонах оптики – подбирать средства коррекции зрения, а также техническими специалистами, осуществляющими изготовление и сборку очков. В процессе обучения студенты проходят специальный профессиональный модуль и получают свидетельства по рабочим профессиям «продавец оптики» и «сборщик очков». Эти документы позволяют трудоустроиться в салоны оптики еще во время учебы.

Фото: Ирина Шарапова

Дисциплины медицинского профиля «Анатомия и физиология человека», «Основы латинского языка», «Оказание доврачебной медицинской помощи» соседствуют со специализированными дисциплинами – «Геометрическая оптика», «Основы физиологической оптики», «Принципы оптической коррекции зрения». Изучают профессиональные модули: «Изготовление, контроль и ремонт средств коррекции зрения», «Подбор очков и мягких контактных линз серийного производства» и т. д.

Впервые в 2024 году в колледж было принято на специальность «медико-профилактическое дело» 38 студентов.

– В регионе долгое время наблюдался острый дефицит кадров по подготовке помощников врачей-эпидемиологов (санитарных фельдшеров), – рассказывает зав. отделением «Медико-профилактическое дело» Ирина Назарова. – Такие специалисты востребованы в разных государственных структурах, научно-исследовательских институтах, а также в сфере охраны труда на предприятиях, в образовательных учреждениях и в организациях, занимающихся производственным контролем. Прежде всего это санитарно-эпидемиологические службы бюджетных учреждений здравоохранения Омской области – Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, надзорные ведомства. Они обратились с инициативой открытия новой специальности в Омске.

«Медико-профилактическое дело» в колледже ОмГМУ готовит санитарных фельдшеров, которые специализируются на профилактике заболеваний, контроле санитарно-эпидемиологического благополучия и обеспечении безопасной среды для населения.

Фото: Ирина Шарапова

В процессе обучения студенты осваивают законодательство в области обеспечения защиты прав потребителей и проведения санитарно-гигиенического обследования объектов; лабораторные методы оценки производственных факторов и влияния окружающей среды; принципы и правила введения ограничительных и карантинных мероприятий; контроль за соблюдением асептики, антисептики и стерилизации; оценку безопасности среды обитания и труда и т. д.

– Среди студентов есть ребята, обучающиеся по целевым направлениям: двое выпускников сразу после получения диплома пойдут работать в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» и останутся в Омске, один собирается уехать и осуществлять трудовую деятельность в Калачинске, – рассказала Ирина Назарова.

Таким образом, ключевые преимущества специальностей колледжа – стабильный спрос и широкие возможности для трудоустройства. В условиях повышенного внимания к общественному здоровью и профилактике заболеваний новые специальности оказались востребованными и актуальными.