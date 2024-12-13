Он пошел на опасный маневр, потому что опаздывал.

Сегодня утром сотрудники ДПС остановили на трассе Омск – Русская Поляна школьный автобус. Водитель транспорта в районе 24-го километра выехал на встречную полосу для обгона, хотя это было запрещено.

Как сообщили в полиции, 66-летний водитель вез шестерых школьников и педагога на экскурсию. Группа опаздывала, и это стало поводом для опасного маневра.

Итогом нарушения ПДД стало еще большее опоздание. На мужчину составили протокол. Ему грозит штраф 5000 рублей или лишение водительских прав на полгода.