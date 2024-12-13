Омск-Информ
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·Общество

Он пошел на опасный маневр, потому что опаздывал.
Сегодня утром сотрудники ДПС остановили на трассе Омск – Русская Поляна школьный автобус. Водитель транспорта в районе 24-го километра выехал на встречную полосу для обгона, хотя это было запрещено.
Как сообщили в полиции, 66-летний водитель вез шестерых школьников и педагога на экскурсию. Группа опаздывала, и это стало поводом для опасного маневра.
Итогом нарушения ПДД стало еще большее опоздание. На мужчину составили протокол. Ему грозит штраф 5000 рублей или лишение водительских прав на полгода.
·Общество

Он пошел на опасный маневр, потому что опаздывал.
Сегодня утром сотрудники ДПС остановили на трассе Омск – Русская Поляна школьный автобус. Водитель транспорта в районе 24-го километра выехал на встречную полосу для обгона, хотя это было запрещено.
Как сообщили в полиции, 66-летний водитель вез шестерых школьников и педагога на экскурсию. Группа опаздывала, и это стало поводом для опасного маневра.
Итогом нарушения ПДД стало еще большее опоздание. На мужчину составили протокол. Ему грозит штраф 5000 рублей или лишение водительских прав на полгода.