Омск-Информ
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·Спорт

Борис Байкин занимался подготовкой пловцов свыше 50 лет.

В Омске на 75-м году жизни скончался известный тренер по плаванию Борис Байкин. Отличник физической культуры и спорта, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории работал в спортивной школе олимпийского резерва № 6.

– Борис Алексеевич всю свою жизнь посвятил плаванию и детям, до последних дней оставался предан своему призванию, – говорится в сообщении СШОР № 6.

Прощание с тренером пройдет в субботу, 25 января. С 09:45 до 10:45 в Воскресенском соборе на улице Партизанская, 16, состоится отпевание, похоронят Байкина на Западном кладбище.  

·Спорт

Борис Байкин занимался подготовкой пловцов свыше 50 лет.

В Омске на 75-м году жизни скончался известный тренер по плаванию Борис Байкин. Отличник физической культуры и спорта, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории работал в спортивной школе олимпийского резерва № 6.

– Борис Алексеевич всю свою жизнь посвятил плаванию и детям, до последних дней оставался предан своему призванию, – говорится в сообщении СШОР № 6.

Прощание с тренером пройдет в субботу, 25 января. С 09:45 до 10:45 в Воскресенском соборе на улице Партизанская, 16, состоится отпевание, похоронят Байкина на Западном кладбище.  