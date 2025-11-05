С наступлением холодов омичи полезли купаться в Иртыше

Спортсмены рассказали, что во время заплывов холода не ощущается.

Ирина Ивахова

Вчера, в День народного единства, 4 ноября, омские моржи открыли зимний сезон, приняв участие в чемпионате области по зимнему плаванию. Спортивное мероприятие организовали в парке «Зеленый остров». Об этом сообщили в Минспорта Омской области.

Соревнования открывали президент Омского фонда поддержки спорта Михаил Расин и олимпийский чемпион по плаванию Юрий Мухин.

Участники отмечают, что среди любителей поплавать в холодной воде женщин меньше, чем мужчин, однако удовольствие от заплывов получают все.

– Я любитель, занимаюсь зимним плаванием уже 4 года, мне очень нравится, это полезно для здоровья, – рассказала участница соревнований Светлана Смольянинова. – Женщин, конечно, меньше занимается, чем мужчин. Но один раз почувствовав это удовольствие, уже в будущем сложно от него отказаться.

Также спортсмены отмечают, что во время заплыва холода совсем не чувствуется: адреналин берет верх над температурой воды.

– Мы, конечно же, заранее знали, что пройдут соревнования. Были психологически настроены. Пока одетые стояли, тепло поднакопили, а плавали уже на адреналине. Когда плывешь, не думаешь о холоде, – отметил участник Александр Сосновский.

Участники состязались в нескольких видах плавания: вольный стиль, брасс и баттерфляй на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров, а также участвовали в смешанной эстафете 4×25 метров (брасс, вольный и комбинированный стили).