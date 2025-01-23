Сбер выдал сибирякам более 8 тысяч кредитов на образование на льготных условиях.

В 2024 году Сбер заключил более 8 тысяч кредитных договоров на образование с господдержкой. Сумма льготных кредитов составила почти 1,5 млрд рублей. Эта сумма на 26 % выше, чем годом ранее.

– Кредит на образование с господдержкой в Сбере – гибкий финансовый инструмент, чтобы получить высшее или среднее профессиональное образование, обрести базовую профессию, необходимые навыки для успешного выхода на рынок труда, – объяснил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев. – Его легко можно адаптировать к своей жизненной ситуации: например, в случае академического отпуска или перехода на бюджет, или поступление в магистратуру.

Чаще всего кредиты на образование брали в Тыве и Хакасии. В этих регионах рост составил 47 и 40 % соответственно. На треть чаще брали кредиты в Красноярском крае, а на четверть и более – в Новосибирской области и Алтайском крае.

Что касается Омской области, то спрос на кредиты такого вида вырос на 13 %. Похожая ситуация наблюдается в Томской области – 15 %. Более низкий показатель зафиксировали в Кемеровской области – чуть более 8 %.

Отметим, что более 80 % получателей образовательных кредитов моложе 25 лет. Однако такой услугой пользуются жители Сибири и более старшего возраста. В Омской области насчитывается почти 18 % участников госпрограммы старше 30 лет. В Кузбассе этот показатель чуть меньше – 16 %, а в Томской области – 13 %.

Механизм получения кредита выглядит следующим образом. После оформления банк сначала зачисляет средства на счет клиента, а после этого – на счет вуза. Снять и потратить эти деньги нельзя.

Совокупная процентная ставка по договору – 22,38 %, из них государство компенсирует 19,38 %. В результате процентная ставка по договору составляет 3 % годовых. По условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту, а основную сумму погасить в течение 15 лет.

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