Третий участник организации получил более мягкое наказание. Всех троих признали виновными в экстремизме.

Первомайский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу, возбужденному и расследуемому по материалам УФСБ России по Центральному военному округу в отношении трех омичей за участие в деятельности экстремистской организации.

Сотрудники установили, что фигуранты уголовного дела причастны к деятельности, запрещенной Верховным Судом Республики Коми, экстремистской организации «Союз славянских сил Руси». Задокументированы факты того, что они склоняли и вербовали новых участников, распространяли агитационные материалы и рекламные ролики в интернете с призывами о вступлении в ее состав с целью восстановления и возрождения Советского Союза, РСФСР и территорий Омской области.

Первомайский районный суд Омска признал двух фигуранток уголовного дела виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), и назначил им наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях, на срок два и три года.

Третий подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Ему назначены принудительные работы сроком на 10 месяцев с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы осужденного, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях, на срок 2 года.