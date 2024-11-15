Омск-Информ
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·Общество

Парень может отправиться в колонию на 10 лет.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела 19-летнего омича. Его обвиняют в организации экстремистского сообщества.
По данным следствия, парень является приверженцем националистических идей и взглядов, поэтому создал в интернете сообщество для обмена информацией, пропаганды экстремистских и националистических идей и вовлечения в сообщество иных лиц. Омич возбуждал ненависть и вражду к людям неславянской национальности, призывал к насилию над ними, оправдывал фашизм.
Парень частично признал вину, но давать показания отказался. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.
·Общество

Парень может отправиться в колонию на 10 лет.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела 19-летнего омича. Его обвиняют в организации экстремистского сообщества.
По данным следствия, парень является приверженцем националистических идей и взглядов, поэтому создал в интернете сообщество для обмена информацией, пропаганды экстремистских и националистических идей и вовлечения в сообщество иных лиц. Омич возбуждал ненависть и вражду к людям неславянской национальности, призывал к насилию над ними, оправдывал фашизм.
Парень частично признал вину, но давать показания отказался. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.