Это необходимо для обеспечения безопасности посетителей зеленой зоны.

Парк 300-летия Омска, расположенный на Левобережье, оборудуют камерами видеонаблюдения. На территории зеленой зоны будут установлены 17 камер, за это из бюджета города заплатят 6,4 млн рублей. Заказчиком работ выступает бюджетное учреждение «Спортивный город», эксплуатирующее парк.

Выигравший торги подрядчик должен будет провести работы в течение 45 дней с момента подписания муниципального контракта.

Установка камер видеонаблюдения позволит сделать парк более безопасным для посетителей. С момента официального открытия в 2016 году он по-прежнему является, скорее, дикой лесной зоной, чем благоустроенный местом отдыха горожане. Впрочем, многие ценят данный парк именно за это.