В героя популярного в 90-е годы тележурнала каламбура мастерски перевоплотилась одна из участниц забега.

Организаторы Рождественского полумарафона-2025 подвели итоги конкурса на самый оригинальный костюм участника. Голосование проходило в официальной группе забега в соцсети «ВКонтакте», кроме того, свои оценки дали эксперты и представители СМИ.

По результатам зрительского голосования выиграла Татьяна Безручко, пробегавшая по трассе полумарафона в костюме «Пиратка». За нее проголосовали 1453 человека, это около трети участников опроса.

Еще двоих победителей выбрали эксперты и журналисты. Они отметили Кымбат Молдабаеву, которая мастерски перевоплотилась в героя каламбура из тележурнала «Деревня дураков», и постоянную участницу Рождественского полумарафона Татьяну Горденко. Она придумала костюм в виде книги, рассказывающей обо всех нарядах, в которых девушка выходила на трассу этого забега.