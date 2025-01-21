Омск-Информ
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·Образование

Право на сдачу ЕГЭ депутат предлагает оставить мечтающим о столице школьникам из провинции.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин выступил с предложением оставить единый государственный экзамен лишь для школьников из регионов, мечтающих поступить в столичные вузы.

– Мы предлагаем промежуточную версию: оставить возможность ЕГЭ для ребят, например, из провинции, которые очень хотят поступить в столичные вузы, но при этом – не мучить всех остальных, дать им право выбора между ЕГЭ и классическим вариантом экзамена, – цитирует депутата Национальная служба новостей.

Смолин является давним и последовательным критиком единого госэкзамена. Единственным плюсом ЕГЭ он считает возможность поступить в престижные столичные вузы школьникам из провинции.

·Образование

Право на сдачу ЕГЭ депутат предлагает оставить мечтающим о столице школьникам из провинции.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин выступил с предложением оставить единый государственный экзамен лишь для школьников из регионов, мечтающих поступить в столичные вузы.

– Мы предлагаем промежуточную версию: оставить возможность ЕГЭ для ребят, например, из провинции, которые очень хотят поступить в столичные вузы, но при этом – не мучить всех остальных, дать им право выбора между ЕГЭ и классическим вариантом экзамена, – цитирует депутата Национальная служба новостей.

Смолин является давним и последовательным критиком единого госэкзамена. Единственным плюсом ЕГЭ он считает возможность поступить в престижные столичные вузы школьникам из провинции.