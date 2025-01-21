Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Дополнительная индексация связана с тем, что инфляция в прошлом году превысила прогнозный уровень.

Российские пенсионеры в феврале могут получить дополнительно проиндексированную пенсию, а также компенсацию за январский период, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. Ранее пенсии в России были увеличены на 7,3 %, однако уровень инфляции в прошлом году составил 9,52 %. Соответственно, еще одна индексация может составить 2,22 %.

– В случае одобрения правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5 % вместо ранее запланированных 7,3 % пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты, включая компенсацию за январский период, – цитирует депутата Чаплина агентство «РИА Новости».

Большинство российских пенсионеров уже получили проиндексированные с 1 января пенсии.

·Общество

Дополнительная индексация связана с тем, что инфляция в прошлом году превысила прогнозный уровень.

Российские пенсионеры в феврале могут получить дополнительно проиндексированную пенсию, а также компенсацию за январский период, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. Ранее пенсии в России были увеличены на 7,3 %, однако уровень инфляции в прошлом году составил 9,52 %. Соответственно, еще одна индексация может составить 2,22 %.

– В случае одобрения правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5 % вместо ранее запланированных 7,3 % пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты, включая компенсацию за январский период, – цитирует депутата Чаплина агентство «РИА Новости».

Большинство российских пенсионеров уже получили проиндексированные с 1 января пенсии.