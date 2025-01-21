Первые зрители увидят премьеру спектакля по мотивам пьесы американского драматурга Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вульф?» в конце января.

В Омском академическом театре драмы идут репетиции премьерного спектакля «Не боюсь Вирджинии Вульф» (16+) по пьесе, написанной в 60-х годах прошлого столетия американским драматургом Эдвардом Олби.

Поставил спектакль приглашенный режиссер из Санкт-Петербурга Константин Соя, а художественным руководителем постановки стал уже хорошо известный омским театралам по работам «С днем рождения, Папа!» и «Похороните меня за плинтусом» Роман Габриа.

Константин Соя отметил, что Эдвард Олби – драматург, который переворачивает упрощенную призму восприятия и предлагает иначе взглянуть на ситуацию, кажущуюся на первый взгляд однозначной.

– Выбирая материал для постановки, в пьесе «Не боюсь Вирджинии Вульф» я столкнулся с парадоксом, когда с одной стороны я вижу взрослых людей, семейная жизнь которых кажется адом, а с другой – я понимаю, что, несмотря на всю монструозность их отношений, между ними есть настоящее чувство – любовь. Вот это несоответствие внешней формы и внутреннего содержания их отношений меня зацепило при первом знакомстве. И на мой взгляд, самый главный вопрос в этом произведении – как спасти любовь в браке, столкнувшись с трагическими обстоятельствами? Возможно ли жить без иллюзий и сохранить взаимоотношения, приняв тот факт, что в жизни все пошло не так, как планировали? Сохранение семьи – это большой труд. И видя, как главные герои проходят через неимоверные трудности, сохраняя чувства друг к другу, я сам чему-то учусь у этой пьесы, – поделился Константин Соя.

Он высоко оценил работу актеров Омской драмы, которых охарактеризовал «мощными, думающими, смелыми», а также помощь художественного руководителя постановки, педагога и друга Константина Сои – Романа Габриа.

– Художественный руководитель постановки – опыт для меня совершенно новый и поэтому волнительный. Вмешаться, но не помешать. Тут важно сохранить личную интонацию авторов спектакля и поэтому на вопрос, кто боится, я бы ответил: я очень боюсь. Боюсь помешать режиссерскому замыслу Кости, потому как у него все ладно и стройно придумано. Я скорее поддерживаю его, структурируя замысел. Проверяю границы сцены. Обостряю некоторые ситуативные партнерские связки, – признался Роман Габриа.

Он предупредил, что пьеса Олби достаточно сложная для прямых решений. Но этим и будет интересна зрителю – своими «тайниками и секретами». Интересна постановка и в музыкальном смысле, для актеров сюжет Олби – абсолютный джазовый квартет. Четыре артиста практически не исчезают с площадки, то лидируя, то уступая друг другу.

– В «Вирджинии» заняты уже любимые мною артисты – Анна Ходюн и Егор Уланов, и замечательная Маша Макушева и Александр Гончарук, ансамбль первоклассный. Мне очень интересно наблюдать «электричество» репетиций, когда поочередно с Костей мы предлагаем артистам проверить ту или иную ситуацию, и они моментально откликаются. Уверен, что такая форма сотворчества с замечательной командой Константина, его художником (Валентина Спевак) и хореографом (Римма Саркисян) даст результаты даже более успешные, чем следовало ожидать. Удачи нам и любимым артистам Омской драмы! И крутой премьеры! – пожелал Роман Габриа.

Премьера спектакля состоится 26 и 28 января 2025 года на Основной сцене Омского академического театра драмы. В кассах доступны билеты на февральские показы.