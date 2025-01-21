Из-за долгов дачников оставили без света и воды.

Прокуратура Советского округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего бывшего председателя правления СНТ «Каучук». Она обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Весной 2021 года дачники обнаружили, что у них на участках отключены вода и электричество. Арбитражным судом по запросу налоговой службы садоводческое товарищество было признано банкротом. Задолженность за коммунальные услуги составила примерно 1,5 миллиона рублей, а налоги за последние годы были уплачены только один раз.

Следствие выяснило, что бывший председатель товарищества давала указания бухгалтерии о выдаче ей денежных средств для оплаты налогов, коммунальных платежей, выплат премий, а также зачисления денежных средств на счет товарищества. Деньги женщина присваивала себе с помощью фиктивных документов. Таким образом, в период с марта 2018 года по июнь 2021 года она похитила из кассы товарищества более 2,6 млн рублей.

Прокуратура передала уголовное дело в Советский районный суд Омска для дальнейшего разбирательства. По этой статье омичке может грозить до 10 лет тюрьмы.