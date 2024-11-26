Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Руководительница заплатила деньгами учреждения за свое образование.
В Центральный районный суд Омска поступило уголовное дело бывшего директора бюджетного учреждения Омской области «Омский центр кадастровой оценки и технической документации» Ольги Лузиной. Ее обвиняют в хищении вверенного ей имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
По версии следствия, в 2021 году Лузина дала указания внести изменения в Положение об обучении работников центра, чтобы получить за счет учреждения третье высшее образование. Она заключила от имени центра договор о заочном обучении ее по программе магистратуры «Система государственного и муниципального управления» с  ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в Екатеринбурге. Ущерб учреждению превысил 216 тыс. рублей.
Судебное заседание планируется 27 ноября.
·Экономика/Бизнес

Руководительница заплатила деньгами учреждения за свое образование.
В Центральный районный суд Омска поступило уголовное дело бывшего директора бюджетного учреждения Омской области «Омский центр кадастровой оценки и технической документации» Ольги Лузиной. Ее обвиняют в хищении вверенного ей имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
По версии следствия, в 2021 году Лузина дала указания внести изменения в Положение об обучении работников центра, чтобы получить за счет учреждения третье высшее образование. Она заключила от имени центра договор о заочном обучении ее по программе магистратуры «Система государственного и муниципального управления» с  ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в Екатеринбурге. Ущерб учреждению превысил 216 тыс. рублей.
Судебное заседание планируется 27 ноября.