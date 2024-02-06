Омск-Информ
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·Происшествия

Ущерб, который она нанесла своими преступными действиями, оценили в 115 тысяч.
В Исилькуле будут судить начальника сельского отделения почтовой связи Ксеньевка Исилькульского почтамта УФПС Омской области АО «Почта России». Ее обвиняют в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
По версии следствия, с 24 декабря 2020 года по 30 марта 2022 года женщина присваивала товары почтового отделения. Как сообщают в суде, ущерб превысил 115 тыс. рублей.
Отметим, что в прошлом году Колосовский районный суд рассматривал дело бывшего начальника почтового отделения, которую обвиняли в присвоении 193 тыс. рублей. Годом ранее похожий инцидент произошел в Таврическом районе.
·Происшествия

Ущерб, который она нанесла своими преступными действиями, оценили в 115 тысяч.
В Исилькуле будут судить начальника сельского отделения почтовой связи Ксеньевка Исилькульского почтамта УФПС Омской области АО «Почта России». Ее обвиняют в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
По версии следствия, с 24 декабря 2020 года по 30 марта 2022 года женщина присваивала товары почтового отделения. Как сообщают в суде, ущерб превысил 115 тыс. рублей.
Отметим, что в прошлом году Колосовский районный суд рассматривал дело бывшего начальника почтового отделения, которую обвиняли в присвоении 193 тыс. рублей. Годом ранее похожий инцидент произошел в Таврическом районе.