Фестиваль ежедневно собирает от 5 до 10 тысяч посетителей.

В министерстве культуры Омской области рассказали о популярности фестиваля «Зимний Любинский» среди жителей города.

Традиционный проект украсил исторический центр города. В этом году тематика площадки посвящена прошедшему в Омске чемпионату России по фигурному катанию и носит название «Русский лед». Главной фигурой стала ледяная скульптура фигуристки рядом с елкой и часами. Также здесь установлены две ледяные горки и лабиринт. Фигурные коньки стали необычным элементом фотозоны.

Куратор проекта Алина Горина сообщила, что во время новогодних праздников площадку ежедневно посещали от 5 до 10 тыс. человек. Кроме того, стоит отметить активное участие омских компаний, которые устраивали конкурсы и акции для горожан на протяжении всей работы «Зимнего Любинского».

Фестиваль можно посетить до 26 января. Ярмарка и фудкорт работают ежедневно с 17:00 до 21:00.