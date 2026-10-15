Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Баню-«небоскреб» в Омске сделают ближе к туристам

Чиновники рассчитывают, что застройщик реализует проект к 2028 году.
презентация мэрии

Директор департамента городской экономической политики Омска Елена Дячук рассказала о сроках строительства банного комплекса на Левобережье. Проект, который должен притягивать туристов, реализуют к 2028 году.

Напомним, банный комплекс планируется построить на улице Конева. Ранее сообщалось, что это будет шестиэтажное здание с одним подземным этажом. Внутри будут три зала: групповой, индивидуальный и семейный с кафе, парными, соляриями, бассейнами, а также открытой террасой с купелями и джакузи. Комплекс рассчитан на пребывание до 400 человек одновременно.

Вместе с банным комплексом привлекать туристов, по плану чиновников, должен гостиничный комплекс около мэрии. Его также собираются построить к 2028 году.

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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Баню-«небоскреб» в Омске сделают ближе к туристам

Чиновники рассчитывают, что застройщик реализует проект к 2028 году.
презентация мэрии

Директор департамента городской экономической политики Омска Елена Дячук рассказала о сроках строительства банного комплекса на Левобережье. Проект, который должен притягивать туристов, реализуют к 2028 году.

Напомним, банный комплекс планируется построить на улице Конева. Ранее сообщалось, что это будет шестиэтажное здание с одним подземным этажом. Внутри будут три зала: групповой, индивидуальный и семейный с кафе, парными, соляриями, бассейнами, а также открытой террасой с купелями и джакузи. Комплекс рассчитан на пребывание до 400 человек одновременно.

Вместе с банным комплексом привлекать туристов, по плану чиновников, должен гостиничный комплекс около мэрии. Его также собираются построить к 2028 году.

1642
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Рубрика - Экономика/Бизнес