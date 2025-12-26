Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Появилась программа мероприятий открытия «Зимнего Любинского» в Омске

Все локации проекта уже готовы.

В субботу, 27 декабря, на улице Музейной в центре Омска состоится открытие нового сезона проекта «Зимний Любинский». Само событие намечено на 17:00, но лучше прийти заранее.  

  • 16:20 – сбор гостей,
  • 16:40 – шествие костюмированных групп,
  • 17:00 – открытие,
  • 17:20 – концертная программа, с новогодними хитами выступит Primavera и DJ Ole,
  • 17:30 – выступление ансамбля «Гранд Бенд»,
  • 18:30 – праздничный сет DJ Степан Кулик.

Ранее сообщалось, что с 31 декабря по 11 января в Омске будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина – на участке от площади Победы до улицы Партизанской. Как сообщили сегодня в мэрии, это связано с проведением проекта «Зимний Любинский», который рассчитан на все новогодние каникулы.

·Общество

Появилась программа мероприятий открытия «Зимнего Любинского» в Омске

Все локации проекта уже готовы.

В субботу, 27 декабря, на улице Музейной в центре Омска состоится открытие нового сезона проекта «Зимний Любинский». Само событие намечено на 17:00, но лучше прийти заранее.  

  • 16:20 – сбор гостей,
  • 16:40 – шествие костюмированных групп,
  • 17:00 – открытие,
  • 17:20 – концертная программа, с новогодними хитами выступит Primavera и DJ Ole,
  • 17:30 – выступление ансамбля «Гранд Бенд»,
  • 18:30 – праздничный сет DJ Степан Кулик.

Ранее сообщалось, что с 31 декабря по 11 января в Омске будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина – на участке от площади Победы до улицы Партизанской. Как сообщили сегодня в мэрии, это связано с проведением проекта «Зимний Любинский», который рассчитан на все новогодние каникулы.