Общество

Любинский проспект в Омске перекроют на все новогодние праздники

Омичи смогут гулять по главной улице города, делать атмосферные фотографии и участвовать в мероприятиях.

С 31 декабря по 11 января в Омске будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина – на участке от площади Победы до улицы Партизанской. Как сообщили сегодня в мэрии, это связано с проведением проекта «Зимний Любинский», который рассчитан на все новогодние каникулы.

– В новогодние каникулы омичи смогут не только прогуляться, но и сделать атмосферные фото в праздничных локациях, а также принять участие в тематических мероприятиях. 31 декабря праздничные гулянья на «Зимнем Любинском» стартуют в 23:30, в другие дни – с 17 часов, – говорится в сообщении.

Перекрытый участок улицы водителям предложили объезжать по улицам Гагарина, Тарской, Спартаковской, Партизанской, Бударина и Щербанева.

