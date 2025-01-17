Рецидивистка предстанет перед судом за жестокий грабеж.

Саргатский районный суд Омска вынес приговор девушке, которая избила пенсионерку и украла ее мобильный телефон, по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

В дежурную часть полиции Саргатского района обратилась 60-летняя женщина, которая рассказала, что на нее напала незнакомка. В результате нападения она получила травмы, а также лишилась мобильного телефона.

Стражи порядка выяснили, что в ночное время пенсионерка шла домой и встретила незнакомку, которая предложила вместе выпить. Омичка отказалась, из-за чего подозреваемая впала в бешенство и повалила женщину на землю. После она начала бить ее ногами по голове и телу. Затем, заметив телефон в кармане женщины, схватила его и скрылась.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что нападавшей была 27-летняя жительница поселка Саргатка, ранее судимая за причинение вреда здоровью и кражу. Девушку задержали по месту жительства, вину отрицать не стала. Сотрудники полиции нашли украденные вещи и вернули их потерпевшей.

Суд Саргатского района решил арестовать подозреваемую. Сейчас за грабеж подсудимой может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.