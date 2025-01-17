Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание произошло в салоне вагона.

Вчера, 16 января, около 19 часов стало известно о возгорании на железнодорожной станции Омск-Пассажирский. При отправлении пригородного электропоезда Омск--Исилькуль из-за технической неисправности в одном из вагонов повалил дым.

Пассажиров разместили в соседний вагон, задымление устранили. Задержки в движении подвижного состава не допущено. Причины и обстоятельства события устанавливаются.

Омская транспортная прокуратура организовала проверку с точки зрения соблюдения законодательства.  

·Происшествия

Возгорание произошло в салоне вагона.

Вчера, 16 января, около 19 часов стало известно о возгорании на железнодорожной станции Омск-Пассажирский. При отправлении пригородного электропоезда Омск--Исилькуль из-за технической неисправности в одном из вагонов повалил дым.

Пассажиров разместили в соседний вагон, задымление устранили. Задержки в движении подвижного состава не допущено. Причины и обстоятельства события устанавливаются.

Омская транспортная прокуратура организовала проверку с точки зрения соблюдения законодательства.  