Речь идет о 50 % скидке в электричках.

С 1 сентября этого года в Омской области вводится новая льгота для школьников и студентов очной формы обучения. Молодежь сможет ездить на электричках со скидкой в 50 %. Действовать данная мера социальной поддержки будет до конца весеннего экзаменационного периода следующего года – до 15 июня 2026 года.

Чтобы воспользоваться льготой, учащимся необходимо представить документ, подтверждающий их статус: школьникам – справку из образовательного учреждения, студентам – действительный студенческий билет. Как сообщили в пресс-службе ЗСЖД, оформить льготный билет можно будет традиционным способом в железнодорожных кассах либо онлайн через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Омск-пригород».

По данным статистики, школьники и студенты составляют около 11 % от общего числа пассажиров пригородных поездов региона. За первое полугодие 2025 года услугами электричек воспользовалось более 176 тысяч учащихся.