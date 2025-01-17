В список разрешенных мест вошли 18 муниципальных образований региона.

Региональное МЧС обнародовало список мест, где планируется открытие купелей на Крещение. В него вошли 18 муниципальных образований Омской области. Непосредственно на территории Омска будут функционировать две купели, которые готовит Омский бронетанковый институт. Купель на «Зеленом острове» не получила разрешения мэрии.

Список разрешенных купелей в районах области:

Омский район: село Надеждино, приход храма Казанской иконы Божией Матери (искусственная купель); деревня Большекулачье, Свято-Никольский мужской монастырь (искусственная купель); деревня Бородинка (река Иртыш, пляж); Ачаирский женский монастырь. Любинский район: село Политотдел, озеро Глубокое; деревня Авлы, озеро Авлуха. Москаленский район: р.п. Москаленки, искусственный водоем у прихода Святого-Троицкого храма. Нижнеомский район: село Нижняя Омка, река Омь. Таврический МР: село Копейкино, река Щучка. Кормиловский район: р.п. Корниловка, церковь Иоанна Предтечи (искусственная купель). Черлакский район: село Черлак, река Иртыш. Большереченский район: р.п. Большеречье, пойма реки Иртыш. Саргатский район: село Заготзерно, река Иртыш; база отдыха и агротуризма «Баженовские просторы», озеро Курема. Тюкалинский район: город Тюкалинск, озеро Разлив. Крутинский район: село Новокарасук, озеро Калыкуль; р.п. Крутинка, Свято-Ильинская церковь (искусственная купель). Седельниковский район: село Седельниково, река Уй. Русско-Полянский район: село Алаботинское, деревня Озерное, озеро Жарыльдыколь Нововаршавский район: паромная переправа села Нововаршавка. Знаменский район: деревня Богочаново, озеро Ныр. Одесский район: село Одесское, территория Свято-Успенского храма (искусственная купель). Тевризский район: село Екатериновка, река Туй. Усть-Ишимский район: река Ишим.

В местах крещенских купаний будут организованы палатки для обогрева и переодевания, освещение, ограждение путей по льду, сообщает портал Om1.ru. Участникам рекомендуется соблюдать очередь, не погружаться в воду в состоянии алкогольного опьянения и держаться за поручни при купании.

Список купелей может корректироваться в зависимости от погодных условий и дополнительных проверок.